Derde paralympische tafeltennistitel op rij voor Van Zon

Kelly van Zon heeft haar paralympische titel weer weten te prolongeren. In de tafeltennisfinale was ze de Russin Viktoria Safonova met 3-2 de baas. Het is voor Van Zon de derde keer op rij dat ze in de paralympische finale het goud behaald. In 2012 in Londen en in 2016 in Rio de Janeiro stond ze ook al op het hoogste podium.

Van Zon had nog een aardige kluif aan de Russin, de eerste set wist de Nederlandse met 11-8 te winnen, maar daarna nam Safonova het heft in handen en won ze de volgende twee sets met 11-3 en 11-4.

De 33-jarige Van Zon liet zich echter niet van de wijs brengen en nam het roer weer over, ze maakte het af door de vierde en vijfde game met 11-5 en 11-8 te winnen.

Oude bekende

Na een wisselende groepsfase, waarin ze een wedstrijd won en verloor, versloeg ze in de kwartfinales de Zuid-Koreaanse Kim Seongok (3-1). In de halve finale trof ze een oude bekende: de Turkse Kubra Korkut, nummer twee van de wereld, die ze in Rio in de finale versloeg.