Bij een overval op een hotel in Badhoevedorp is afgelopen nacht een nachtwaker neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht, maar niet levensgevaarlijk gewond geraakt, laat een politiewoordvoerder weten.

De politie is op zoek naar twee verdachten. Ze zijn na de overval gevlucht. Er is onder meer met een helikopter naar ze gezocht. Bij de overval droegen ze bivakmutsen. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.