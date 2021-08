New Orleans zonder stroom door Ida, dode door omgevallen boom

In New Orleans haalde de brandweer een man uit zijn ingestorte huis:

Uit beelden op Amerikaanse tv-zenders blijkt dat tal van daken van huizen zijn geblazen, straten zijn overstroomd en bomen zijn ontworteld. De sterke wind keerde zelfs urenlang de stroming van de rivier de Mississippi om. Er is inmiddels ook een eerste dode gevallen. Een gemeente in Louisiana meldt dat er een boom op iemand is gevallen.

In de staat Louisiana zitten nu bijna een miljoen huishoudens zonder elektriciteit, meldt de site PowerOutage.us , dat stroomstoringen in de VS bijhoudt.

Geheel New Orleans zit zonder stroom door orkaan Ida. Dat meldt het bedrijf dat het stroomnetwerk van de Amerikaanse stad overziet. Het bedrijf noemt "catastrofale schade" als oorzaak en waarschuwde gisteren al dat mensen tot drie weken zonder stroom kunnen blijven zitten.

Ida kwam gisteravond aan land in Louisiana als een van de krachtigste orkanen ooit gemeten op het Amerikaanse vasteland, met windsnelheden van zo'n 230 kilometer per uur. Het National Hurricane Center (NHC) classificeerde Ida als een categorie 4-orkaan van de in totaal 5 categorieën.

De orkaan kwam exact zestien jaar na orkaan Katrina aan land, op nagenoeg dezelfde plek. Ida was zelfs iets krachtiger dan de orkaan die aan ruim 1800 mensen het leven kostte en voor ruim 170 miljard dollar aan schade veroorzaakte.

Na een aantal uren boven land was de kracht van Ida afgenomen tot een categorie 3-orkaan. Inmiddels is Ida een categorie 2-orkaan, met windsnelheden tot zo'n 175 kilometer per uur. Het betekende volgens gouverneur Edwards van Louisiana niet dat het gevaar was geweken.

'Slechtste denkbare route'

Hij zei tegen persbureau AP dat Ida "veel sterker zal zijn dan we normaal zien". Volgens hem is het voorspelde pad van de orkaan "zo'n beetje het slechtste wat je vooraf zou kunnen uittekenen". De orkaan trekt langs de steden New Orleans en Baton Rouge.

Edwards uitte eerder al zijn zorgen over de ziekenhuizen in de regio. Die liggen vol met coronapatiënten en konden niet allemaal ontruimd worden.

De burgemeester van New Orleans heeft de inwoners gevraagd de orkaan op een veilige plek uit te zitten. Binnen een paar dagen is Ida uitgegroeid van een paar onweersbuien tot orkaan, waardoor er niet genoeg tijd was om de bijna 400.000 inwoners van de stad te evacueren.

