Ook AC Milan en AS Roma nog zonder puntenverlies in Serie A

AC Milan heeft ook zijn tweede competitieduel in winst omgezet. In eigen huis kende de nummer twee van het afgelopen seizoen weinig problemen met Cagliari: 4-1. Bij de gasten stond de van Olympique Marseille gehuurde Kevin Strootman in de basis.

Ook AS Roma voegde zich bij het handvol ploegen dat nog zonder puntenverlies is in de Serie A. Bij Salernitana zegevierde de club van basisspeler Rick Karsdorp met 4-0.

Nog geen Zlatan

AC Milan kon tegen Cagliari nog niet beschikken over Zlatan Ibrahimovic. De Zweed, die begin oktober zijn 40ste verjaardag viert, heeft in juni een knieoperatie ondergaan en zal vermoedelijk meteen na de komende interlandperiode inzetbaar zijn. Maar ook zonder de kleurrijke spits kwam Milan in het eerste kwart maar liefst drie keer tot scoren.

De 21-jarige Sandro Tonali krulde een vrije trap achter Boris Radunovic, Brahim Diaz veranderde met zijn achterwerk een schot van Rafael Leao van richting waardoor de Servische doelman kansloos was en de van Chelsea overgenomen Olivier Giroud rondde beheerst af nadat Diaz hem had vrijgespeeld. Tussendoor had Alessandro Deiola de 1-1 op het scorebord gekopt.