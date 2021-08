Hoe verder met de hulp aan Afghanistan? 'Praat met de Taliban en test ze'

Geldautomaten die niet werken, stijgende prijzen en mensen die hun spullen op straat verkopen. Door de machtsovername van de Taliban droogt de internationale hulp, waar Afghanistan sterk van afhankelijk is, in rap tempo op. Nieuwsuur bespreekt met Bert Koenders, speciaal gezant van de Wereldbank, of die geldstromen ooit weer op gang komen onder een regering van de Taliban.

De overheidsuitgaven van Afghanistan kwamen tot voor kort voor 75 procent voor rekening van buitenlandse donoren, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Het IMF is gestopt met het verstrekken van geld, omdat het voor de internationale gemeenschap niet duidelijk is welke regering als de officiële Afghaanse regering moet worden erkend.

Ook de Wereldbank is gestopt met de steun. Bert Koenders (voormalig minister van Buitenlandse Zaken) is speciaal gezant voor de Wereldbank voor kwetsbare gebieden, waaronder Afghanistan, en vertelt in Nieuwsuur waarom ze met de steun zijn gestopt.

"Het is een pauzeknop, omdat we eigenlijk geen partner meer hadden", zegt Koenders. "De oude regering was gevlucht, en de nieuwe regering is nog niet gevormd. En voor zover die is gevormd, is dat gedaan met militaire middelen. Alle lidstaten stoppen dan eigenlijk de hulp, omdat je niet weet waar het heen gaat."

'Vooruitgang geboekt'

De Wereldbank gaf niet direct financiële steun aan de Afghaanse overheid, maar doneerde het geld aan specifieke projecten in het land. In totaal is er sinds 2002 ruim 4 miljard euro in zulke projecten gestoken.

"Dat zijn bijvoorbeeld projecten in 30.000 districten, opgezet door de lokale bevolking", zegt Koenders. "Die gaan over gezondheidszorg, onderwijs en economische ontwikkeling. Daarnaast gaat het om het stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van elektriciteit en digitale middelen."

Volgens Koenders is er de afgelopen twintig jaar veel bereikt in Afghanistan, maar verandert dat nu snel. "We zien nu dat we terug zijn bij een enorme armoedeval, een sociale implosie", zegt hij.

Voor veel inwoners van Kabul is de chaos en paniek compleet. "We willen dat de banken opengaan."