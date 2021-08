Messi maakt langverwacht debuut voor PSG: hij valt in tegen Reims

Lionel Messi voor het eerst in het shirt van PSG - AFP

Eindelijk is gebeurd waar alle PSG-fans al vanaf zijn aankomst op dinsdag 10 augustus naar hebben gesmacht. Lionel Messi heeft in de met 2-0 gewonnen wedstrijd bij Stade de Reims zijn debuut gemaakt voor de topclub uit Parijs. In de uitwedstrijd werd het geduld van de supporters wel op proef gesteld. De Argentijnse superster kwam 24 minuten voor tijd het veld in voor zijn vriend Neymar, met wie hij eerder bij FC Barcelona samenspeelde. PSG stond op dat moment al 2-0 voor. Messi, met rugnummer 30, oogde gemotiveerd, maar kon behoudens wat kleine dribbels weinig potten breken. Even wennen Het is voor het eerst in zijn voetballoopbaan dat hij in een ander clubshirt speelt dan dat van Barcelona, waar hij als 14-jarig Argentijns jochie in de jeugd terechtkwam en in 2004 zijn officiële debuut in het eerste maakte. In Camp Nou groeide hij uit tot 's werelds beste voetballer, clubicoon en topscorer aller tijden.

Lionel Messi begon op de bank bij Stade de Reims-PSG - AFP

Georginio Wijnaldum had in Reims wel een basisplaats. Net als Neymar en Kylian Mbappé, waarop Real Madrid zo'n 180 miljoen euro zou hebben geboden. De snelle Fransman zou graag naar Spanje willen en werd in de vorige thuiswedstrijd door de eigen aanhang uitgefloten. Op het veld leek het Mbappé koud te laten, want na een kwartier kopte hij overtuigend de 1-0 binnen. De 1-1 na rust werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd, omdat Marshall Munetsi buitenspel stond. Kort daarna maakte Mbappé de 2-0.

Kylian Mbappé juicht na zijn eerste goal, rechts Neymar - EPA

In de schaduw van Messi maakte er nog een speler zijn debuut op het veld. Mitchell van Bergen mocht na zeventig minuten invallen voor Reims. De buitenspeler kwam deze week over van sc Heerenveen en was een aantal keer gevaarlijk voor het doel van PSG. Heel Reims in de ban van Messi Niet alleen in Parijs was men in de ban van het debuut van Messi. Ook in Reims was de koorts al vroeg voelbaar. Bij de laatste thuiswedstrijd, twee weken terug tegen Montpellier, werden er slechts zo'n 8.800 tickets verkocht. Tegen PSG waren de 21.600 stoelen snel uitverkocht. Ook kwamen er bij de nummer veertien van afgelopen jaar, doorgaans niet de club met de meeste aandacht, media-aanvragen binnen van over heel de wereld. Journalisten uit Amerika, Argentinië en Nederland; allen wilden ze bij het debuut van Messi zijn.