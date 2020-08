Van de Sanden grijpt met Lyon Franse beker na strafschoppen

De voetbalsters van Olympique Lyonnais hebben voor de negende keer in de clubgeschiedenis beslag gelegd op de Franse beker. Met international Shanice van de Sanden als invaller werd Paris Saint-Germain na strafschoppen verslagen.

In de reguliere speeltijd wisten de twee ploegen, die afgelopen seizoen in de competitie ook streden om de titel, het net niet te vinden. Verlengd werd er niet, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen.

In het Stade de l'Abbé-Deschamps van Auxerre waren vijfduizend toeschouwers aanwezig. Zij zagen na een gemiste poging van Eugénie Le Sommer (Lyon) dat PSG-keepster Christiane Endler zich achter de bal posteerde. De Chileense schoot op de lat, met als gevolg dat haar Lyon-collega Sarah Bouhaddi in het vervolg de hoofdrol voor zich op kon eisen.

Dat deed Bouhaddi, 147-voudig Frans international, met verve. Ze stopte de inzet van Léa Khélifi en bezorgde zo haar club de achtste bekerwinst in de afgelopen negen seizoenen. Alleen in 2018 was Paris Saint-Germain de beste in het nationale bekertoernooi.