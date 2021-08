Van Bommels Wolfsburg blijft ook tegen Leipzig zonder puntenverlies

In de eerste helft was Leipzig sterker, maar grote kansen kregen de bezoekers niet. Josko Gvardiol zorgde tot twee keer toe voor dreiging met een bekeken voorzet, maar André Silva maakte het niet af.

Mark van Bommel heeft zijn zegereeks als trainer van VfL Wolfsburg in de Bundesliga uitgebreid naar drie. Zijn ploeg won thuis met 1-0 van RB Leipzig en daarmee is de club na drie speelronden als enige nog zonder averij.

Na de pauze leverde de eerste kans van Wolfsburg een goal op. Jérôme Roussillon schoot raak nadat doelman Péter Gulácsi de bal uit een pass van Renato Steffen voor zijn voeten had getikt. Weghorst kreeg een kans op de 2-0, maar schoot over. En Willi Orbán was dicht bij de 1-1, maar werkte de bal van dichtbij ook over het doel.

De sterke start van Van Bommel in de Bundesliga staat in schril contrast met zijn valse start in de voorbereiding en zijn wisselfout in de Duitse beker. De druk op Van Bommel was daarom voor de start van de competitie hoog.