Verstappen draagt zege op aan fans in de regen: 'Echte winnaars van vandaag'

Verstappen droeg na afloop zijn overwinning op aan de 75.000 overwegend Nederlandse fans die uren in de regen naast het circuit zaten te wachten. "De fans zijn de grootste winnaars van vandaag", aldus Verstappen. "Ze stonden de hele dag in de kou en regen. Complimenten voor de fans."

"Het was jammer dat je geen goede rondjes kon rijden, maar de omstandigheden waren echt heel slecht", aldus Verstappen. "Je kon zo weinig zien en het bleef maar regenen. Natuurlijk, het is een overwinning, maar zo wil je niet winnen. Om 15.00 uur hadden we een betere kans, maar het zicht was zelfs toen al niet goed."

Het was een wedstrijd die halve punten opleverde, bijna drie uur later begon en de boeken inging als de kortste Formule 1-race ooit. Verstappen won, omdat hij in de kwalificatie de snelste was en dus vanaf poleposition mocht vertrekken. "Die kwalificatierace was dus erg belangrijk", vertelde de Red Bull-coureur na afloop.

Ook George Russell, die dankzij een uitstekende kwalificatierace voor het eerst op een Formule 1-podium stond, en wereldkampioen Lewis Hamilton bedankten alle fans in België. "Ik wil ook sorry zeggen tegen de fans voor de regen", vertelde Russell. "Het feit dat ze op de tribunes zijn gebleven, is echt geweldig."

Ogen dicht

Russell: "Er was echt te veel water om te kunnen racen. Ik kon Max niet eens zien en dan was het nog spannender of de auto's achter mij wel iets konden zien. Het was gewoon onmogelijk. Het voelde alsof je met je ogen dicht moest rijden."

"Je kon nog geen vijf meter vooruit kijken", aldus Hamilton, die met 202,5 punten nog wel aan de leiding gaat in de WK-stand. "Jammer, want ik wilde echt racen vandaag. Het is echt super dat de fans toch zijn gebleven."