'Taliban beloven vertrek voor buitenlanders en Afghanen met reispapieren'

Een grote groep landen, waaronder de VS en de lidstaten van de Europese Unie, melden dat de Taliban beloven om mee te werken aan de evacuatie van buitenlanders en Afghanen met reispapieren. "We rekenen erop dat de Taliban zich aan de afspraak houden dat deze mensen naar onze landen kunnen reizen", staat in de gezamenlijke verklaring.

De afgelopen dagen waren er in de VS meer herdenkingen voor de omgekomen militairen. Zo staken mensen kaarsen aan bij een monument op de militaire begraafplaats van Arlington bij Washington.

Ook first lady Jill Biden was aanwezig, net als minister van Defensie Austin en minister Blinken van Buitenlandse Zaken. Ze keken toe bij de ceremonie waarbij de kisten uit het vliegtuig werden gedragen.

Nadat Biden op de luchtmachtbasis was geland, sprak hij met familieleden van de gesneuvelde militairen. De slachtoffers waren tussen de 20 en 31 jaar oud. Gisteren omschreef de president ze als helden die het grootste offer voor de VS hebben gebracht.

Vanuit de Taliban zelf zijn nog geen duidelijke uitspraken over de overeenkomst naar buiten gekomen. Dinsdag zeiden de Taliban nog dat ze niet meer zouden toestaan dat Afghanen naar het vliegveld gaan voor evacuatie. Een woordvoerder zei dat ze niet mogen vertrekken omdat het land met name hoogopgeleide Afghanen nodig heeft.

In de verklaring staat dat de afspraak geldt voor alle buitenlanders en Afghanen die toestemming hebben gekregen van een ander land om daarnaartoe te reizen. De betrokken landen schrijven zich in te zetten voor het vertrek van "Afghanen die voor ons hebben gewerkt en Afghanen die gevaar lopen."

Militairen die om het leven kwamen in Kabul terug in de Verenigde Staten - NOS

Sinds de aanslag van donderdag heeft de VS twee luchtaanvallen uitgevoerd. Gisteren was het doelwit een planner van IS-K, de Afghaanse tak van IS, die zich bezighield met de voorbereiding van aanslagen.

Vandaag was het doelwit een auto vlak bij het vliegveld van Kabul. Volgens de VS zaten er een of meerdere zelfmoordterroristen in de wagen, die bij het vliegveld een aanslag wilden plegen.