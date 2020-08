UEFA: AZ mee in loting voorronde Champions League

AZ gaat maandag in Nyon mee in de loting voor de tweede voorronde van de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA heeft een lijst gepubliceerd met alle clubs die meedoen en ook de Alkmaarders staan erbij.

De Alkmaarders hadden protest ingediend tegen de door de KNVB vastgestelde eindstand van de eredivisie, met AZ als nummer twee en Ajax als nummer één. Op basis van die rangschikking worden de Europese tickets verdeeld. AZ meende op basis van de onderlinge resultaten (twee keer winst op Ajax) recht te hebben op de eerste plaats. Een reactie op het protest had AZ nog niet gekregen.

Doelsaldo of onderling resultaat

De Nederlandse voetbalbond KNVB schreef Ajax in mei in als nummer een en AZ als nummer twee. Vanwege die inschrijving moesten de Alkmaarders instromen in de tweede voorronde, terwijl Ajax als nummer één waarschijnlijk naar de groepsfase mag.

Op de website van de UEFA staat nu dat AZ bij de loting wordt gekoppeld aan Besiktas (Tur), Viktoria Plzen (Tsj) of Rapid Wien (Oos). Alle ontmoetingen in de tweede voorronde gaan, vanwege het coronavirus, over één wedstrijd. De speeldata zijn dinsdag 25 en woensdag 26 augustus.