AZ-aanvoerder Koopmeiners bevestigt transfer naar Atalanta: 'Opluchting dat het rond is'

Teun Koopmeiners heeft bevestigd dat hij de overstap van AZ naar Atalanta maakt. "Het is helemaal rond, dit waren mijn laatste minuten voor AZ", zei hij zondagavond na het duel met sc Heerenveen (3-1 winst). "Het heeft een paar maanden geduurd. Ik ben opgelucht dat het rond is. Het is een mooie stap."

De 23-jarige Koopmeiners tekent in Bergamo een contract voor vijf jaar. Hij treft daar met Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers drie Nederlanders. Voor AZ is de transfer opnieuw een groot verlies, na het eerdere vertrek van Myron Boadu (naar AS Monaco) en Calvin Stengs (naar OGC Nice).

Veerman hoopt op AZ, maar: 'Wordt knap lastig'

De opvolger van Koopmeiners is als het aan AZ ligt Joey Veerman van de tegenstander van zondag, sc Heerenveen. Een eerste bod vanuit Alkmaar is door Heerenveen afgewezen. "Ik weet wat ze hebben geboden, rond de 4, 4,5 miljoen", zegt Veerman. "Misschien komen ze opnieuw. Het is afwachten."