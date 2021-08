Horeca ondanks hobbels positief over Formule 1: 'Beelden gaan wereld over'

Wat het exact gaat opleveren, is dus nog gissen. Maar in 2017 keek een onderzoeksbureau al wel naar de verwachte economische impact, in opdracht van de gemeente. "De situatie is natuurlijk veranderd", zegt Menno de Pater, die destijds meewerkte aan het onderzoek. "Maar in grote lijnen blijft het overeind."

Dat het minder zal zijn dan waar op gehoopt werd, moge duidelijk zijn. "Het oorspronkelijke plan was 35 dagen feest", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Niet alleen in Zandvoort, maar in de hele regio. Dat kan natuurlijk allemaal niet doorgaan." Daarnaast is het aantal bezoekers dat Zandvoort verwacht een stuk lager.

Om te beginnen: de meeste betrokken partijen willen hun vingers nog niet branden aan een schatting. "Dat is iets om achteraf te bekijken", zegt de organisatie van de Dutch Grand Prix (DGP). Ook de gemeente stelt dat door alle omstandigheden, logischerwijs vooral corona en de bijbehorende maatregelen, het erg lastig te zeggen is wat de economische impact van het meerdaagse evenement gaat zijn.

Over precies een week doven de rode lampen en begint een twintigtal Formule 1-auto's aan 72 rondjes over Circuit Zandvoort. Een miljoeneninvestering ging eraan vooraf. Maar wat levert het nou eigenlijk op?

Het onderzoeksbureau Decisio deed in 2017 onderzoek (.pdf) naar de destijds verwachte 'additionele bestedingen'. Daarbij gaat het om het geld dat mensen door het evenement uitgeven, minus wat ze zonder de Grand Prix ergens anders in Nederland zouden hebben besteed (bijvoorbeeld tijdens een dagje Scheveningen). Ze keken naar de situatie in Zandvoort, de zogenoemde Metropool Regio Amsterdam (MRA) en Nederland als geheel.

Tom van der Veen, eigenaar van Hotel Keur in het centrum van Zandvoort, beaamt dat. "De loting voor racetickets zorgde ook bij ons voor annuleringen, maar inmiddels zit vrijwel het hele hotel weer volgeboekt voor het raceweekend." Hij heeft zich dan ook geen moment zorgen gemaakt. "Het is een wereldevenement, dus het was een kwestie van dagen voordat die kamers weer werden gevuld", zegt Van der Veen. Ook andere hotels die de NOS sprak, stellen grotendeels tot volledig volgeboekt te zijn.

De regio zou dus het meeste gaan profiteren, verwachtten de onderzoekers. "En hoewel de cijfers nu anders zullen liggen door corona, zal de regio nog steeds het meeste baat hebben bij het evenement", zegt De Pater. "Denk bijvoorbeeld aan hotels in Zandvoort, maar ook zeker in Amsterdam en omgeving, die vol zullen zitten met Formule 1-fans. Ook de horeca zal nog steeds een goed weekend hebben."

Lana Lemmens van de stichting Zandvoort Marketing benadrukt daarnaast dat het een investering is voor de toekomst. "De beelden van Zandvoort, met het circuit, de duinen en de zee, gaan volgende week de hele wereld over", zegt Lemmens. "Door het evenement speelt ons dorp zich enorm in de kijker." Volgens cijfers van de Formula One Group, de wereldwijde commerciële organisatie achter de races, keken er verleden jaar gemiddeld zo'n 88 miljoen mensen per race. Het is de bedoeling dat Zandvoort ten minste drie keer een race mag organiseren.

'Scheur in de broek voor organisatie'

Toch lijkt het eerste jaar in ieder geval niet de gehoopte vetpot te worden. Zeker voor de DGP-organisatie zelf, die te maken heeft gehad met financiële tegenslagen. "Er zijn tientallen miljoenen geïnvesteerd om dit alles te laten gebeuren", vertelt NOS F1-verslaggever Louis Dekker. "Ze hopen daar drie jaar van te gaan oogsten, maar dat werd al met een jaar uitgesteld."

Dat een derde van de kaartjes geannuleerd moest worden, hielp niet mee. "Het terugverdienen van die investeringen gaat nu minder rap, zowel door die verminderde ticketopbrengst als het gevolg: minder racebezoekers betekent minder verkopen op het circuit zelf." En dus zitten ze met een 'scheur in de broek' van een paar miljoen, zegt Dekker. "Maar Max Verstappen is nog jong en de race is heel populair. Dus de komende jaren hebben ze de tijd om dat te compenseren."