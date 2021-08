Reggae-grootheid Lee 'Scratch' Perry overleden

Producer, muzikant en zanger Lee "Scratch" Perry is overleden. De Jamaicaan was al geruime tijd ziek en overleed in het ziekenhuis. Hij was 85 jaar.

Rainford Hugh Perry, zoals hij voluit heette, werkte in zijn muziekcarrière samen met grootheden als Bob Marley, The Beastie Boys en Keith Richards.

In Jamaica was Lee Perry een grootheid. Zo werd hij onderscheiden met de Order of Distinction. Minister-president Andrew Holness spreekt van een groot verlies voor het land.