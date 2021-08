Uit een pass van De Jong schiet Depay Barcelona naar winst op Getafe

Na de goal van Memphis Depay, zijn eerste in Camp Nou, klonk het 'Memphis, Memphis' door het stadion.

Na de gelijkmaker van Getafe - een schot waarbij doelman Marc-André ter Stegen er niet goed uitzag - was het tijd voor de Nederlandse combinatie. Frenkie de Jong gaf de bal links naar voren, naar Depay. Die dreigde en dreigde, kwam toen naar binnen en schoot met rechts in de korte hoek.

De ploeg van trainer Ronald Koeman had het lastig tegen het stugge Getafe, ondanks een droomstart. Al na 97 seconden stond het 1-0. Depay stuurde Jordi Alba weg op links en uit diens voorzet tikte Sergi Roberto binnen.

"Memphis, Memphis, Memphis." Jarenlang scandeerden de fans van Barcelona de naam van Lionel Messi in Camp Nou. Na zijn vertrek lijkt Memphis Depay op weg om de nieuwe publiekslieveling te worden. Dankzij een goal van hem won Barça met 2-1 van Getafe.

De laatste keer dat een Nederlander de voorzet gaf waaruit zijn landgenoot scoorde in het shirt van Barcelona was in 2004, toen Giovanni van Bronckhorst een assist gaf bij een doelpunt van Patrick Kluivert.

Het lukte Barcelona niet om verder weg te lopen, waardoor het spannend bleef. Getafe had Depay meer onder controle, mede dankzij de ingevallen en uitgekookte Uruguayaan Damián Suárez.