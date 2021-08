Debutant Witry pakt hoofdrol bij AZ, waar focus op Koopmeiners en Veerman lag

AZ was de betere ploeg in het Abe Lenstra-stadion en raakte al in de tweede minuut via spits Vangelis Pavlidis de paal na geschutter van Lucas Woudenberg. Henk Veerman was aan de andere kant wel trefzeker. Siem de Jong gooide de bal voor het doel, Sven van Beek miste maar net en Veerman kopte binnen.

Voor AZ was het de eerste eredivisiezege van het seizoen, voor Heerenveen de eerste nederlaag. Koopmeiners en Veerman maakten de negentig minuten vol zonder een hoofdrol op te eisen. AZ en Heerenveen hebben tot dinsdag middernacht om een deal te sluiten over Veerman.

Drie minuten later werd ook Heerenveen-keeper Erwin Mulder gepasseerd. Pavlidis kopte raak uit een rebound, nadat een corner van Koopmeiners chaos had veroorzaakt voor het doel. Met een goede kans voor Dani de Wit had AZ voor rust op voorsprong kunnen komen, maar Mulder redde op de inzet van de middenvelder.

Eredivisiedebutant Aslak Fonn Witry deed het in de 50ste minuut. De van Djurgårdens IF overgekomen Noorse back krulde de bal fraai in de hoek: 1-2. Even later misten Karlsson en Koopmeiners kansen om de wedstrijd te beslissen.

Vlak voor tijd besliste De Wit het duel alsnog met een intikker na een knappe actie van invaller Tijjani Reijnders.