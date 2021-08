Ritzege Kristoff in Ronde van Duitsland, eindzege voor Politt

Nils Politt heeft de Ronde van Duitsland gewonnen. Hij verdedigde in eigen land na zijn ritzege in de derde etappe een voorsprong van acht seconden op zijn landgenoot Pascal Ackermann die in de afsluitende vierde etappe tweede werd en daar vier tellen bonificatie mee verdiende.

De Noor Alexander Kristoff won de slotrit: de coureur van UAE Emirates was de snelste in de massasprint.

Lachende Ackermann

Hoewel hij dus naast de hoofdprijs greep, stond Ackermann na afloop toch lachend de pers te woord." Natuurlijk, ik ben verslagen - Kristoff was veel sterker - en ik loop ook de eindzege mis. Maar Nils is mijn teamgenoot bij Bora, vandaar."

De Belg Dylan Teuns, die vijfde stond op 0.17 van Politt, viel in de finale van de 157 kilometer lange en heuvelachtige etappe aan. Hij pakte ook een halve minuut voorsprong, maar de sprinters gooiden roet in het eten.