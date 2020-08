Ook turncoach Louter geeft gevolg aan KNGU-verzoek en doet stap terug

In navolging van turntrainers Wolther Kooistra en Nico Zijp doet ook Frank Louter een stap terug. De clubtrainers hadden van de turnbond KNGU het uitdrukkelijke verzoek gekregen hun activiteiten (tijdelijk) te staken, omwille van het onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de turnsport.

Enkele dagen nadat het schandaal in het Nederlandse turnen was losgebroken, had de KNGU bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers al op non-actief gesteld.

Zet Kiens ook stap opzij?

Vier clubcoaches die betrokken zijn bij de training van leden van het nationale team - Louter (TON Almelo), Kooistra (TURNZ Amsterdam Gymnastic), Zijp (Topturnen Zuid) en Patrick Kiens (PAX Haarlemmermeer) - werden dringend verzocht een stap opzij te doen. Die vier zijn niet in dienst van de bond en hoeven dus geen gevolg te geven aan dat verzoek.

Kooistra en Zijp legden eerder deze week al hun taken neer. Of Kiens ook een stap opzij zal zetten is nog niet bekend.

De KNGU wil benadrukken dat de zes coaches geen straf is opgelegd. "Het verzoek om voorlopig een stap opzij te doen, is om alle schijn weg te nemen", aldus NOS-verslaggever Vlado Veljanoski.