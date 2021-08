Voormalig IOC-voorzitter Rogge (79) overleden

Jacques Rogge, oud-voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het IOC zojuist bekendgemaakt.

Rogge nam zelf als zeiler in de Finn-klasse deel aan de Olympische Spelen van Mexico-Stad (1968), München (1972) en Montreal (1976). In 2001 werd hij in Moskou verkozen tot opvolger van Juan Antonio Samaranch als voorzitter van het IOC. Onder zijn leiding zouden zes Spelen georganiseerd worden.

Naast zijn werk als sporter en bestuurder was Rogge ook orthopedisch chirurg. In 1993 werd hij door koning Boudewijn Philippe van België in de adelstand verheven. Sinds 2003 ging hij, op instigatie van koning Philippe, door het leven als graaf Jacques Rogge.

Strijd tegen doping

De strijd tegen doping was een van de speerpunten tijdens zijn bewind. De invoering van het bloedpaspoort en een lange termijn voor hertesten waren belangrijke wapenfeiten.

Toch kon Rogge niet voorkomen dat de eerste de beste Spelen na zijn mandaat, de Winterspelen van Sotsji in 2014, uitliepen op het grootste dopingschandaal van de laatste decennia.