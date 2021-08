Tottenham blijft na nieuwe 1-0 zege foutloos en gaat alleen aan kop

Na drie speelrondes is Tottenham Hotspur nog de enige club in de Premier League zonder puntenverlies. Na twee eerdere 1-0 zeges was één doelpunt ook genoeg tegen Watford (1-0).

Met negen punten gaat de ploeg van de Portugese manager Nuno dan ook alleen aan de leiding.

De goal kwam van de voet van Heung-min Son. Zijn vrije trap werd door niemand aangeraakt en verdween in de verre hoek in de goal. Steven Bergwijn, die door Louis van Gaal werd opgenomen in de selectie van Oranje, werd zo'n twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Profiteren van Liverpool-Chelsea

Tottenham, groepsgenoot van Vitesse in de Conference League, profiteert van de 1-1 bij Liverpool-Chelsea een dag eerder.

De derde speelronde wordt afgesloten door Manchester United, dat zonder aanwinst Cristiano Ronaldo om 18.30 uur speelt bij Wolverhampton Wanderers.