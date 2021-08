Terugblik Tokio: net geen goud voor dressuurteam, Van Zon in derde finale op rij

Nederland heeft tot nu toe 19 medailles binnengehaald: zeven keer goud, zeven keer zilver en vijf keer brons. De paralympische ploeg is gezakt naar de tiende positie op de medaillespiegel, maar er is nog een volle week te gaan in Tokio.

Daarna kwam er nog één medaille bij, het dressuurteam won zilver in de landenfinale. Op slechts 0,646 punt was het net geen goud voor Frank Hosmar, Sanne Voets en Rixt van der Horst. Groot-Brittannië won en heeft de paralympische dressuurfinale nu zeven keer verreden en zeven keer het goud opgeëist.

In onze Terugblik praten we je helemaal bij over de prestaties van de paralympische ploeg in Tokio. Wie kwamen er in actie? En hoe staat Nederland ervoor op de medaillespiegel? We werpen ook alvast een blik op wat komen gaat.

Ook bij het atletiek was het vandaag geen denderende dag. Nienke Timmer werd zesde op de 200 meter (klasse T35), Olivier Hendriks (100 meter T62) en Joel de Jong (100 meter T63) werden respectievelijk vijfde en vierde en kregen daarmee geen plek in de finales.

Bij het zwemmen kwamen er twee Nederlanders in actie. Marc Evers werd zesde in de finale van de 100 meter schoolslag. Hij heeft deze Spelen nog twee afstanden (200 meter wisselslag en 100 meter rugslag) te gaan.

In tegenstelling tot Spaargaren had Maikel Scheffers het een stuk zwaarder in zijn enkelpartij, daar duurde de eerste set alleen al bijna een uur. De Chinees Ji Zhenxu won van Scheffers met 6-4, 6-4.

In het enkelspeltoernooi bij de mannen had Ruben Spaargaren weinig moeite met zijn Chileense tegenstander Alexander Cataldo. Na iets meer dan een uur spelen ging de Nederlander er met de winst vandoor (6-2, 6-3).

Morgen vervolgt De Groot haar weg weer in het enkelspeltoernooi, in de tweede ronde treft zij Jinlian Huang uit China.

Diede de Groot, die zaterdag in het enkelspel in actie kwam, stond met haar dubbelpartner Aniek van Koot in de kwartfinale tegenover de Russinnen Ljoedmila Boebnova en Viktoria Lvova. Het Nederlands duo won met 6-2, 6-1.

In het rolstoeltennis hebben Sam Schroder en Niels Vink de finale van het dubbelspel bij de quads gehaald. Het duo versloeg eenvoudig de Britten Andy Lapthorne en Antony Cotterill met 6-0, 6-2. De Nederlanders treffen in de finale Dylan Alcott en Heath Davidson uit Australië

We gaan nog even door met het tennis, want ook in het enkelspel vervolgen Egberink, Spaargaren in de derde ronde en Schroder en Vink in de kwartfinales (quads) hun weg in het toernooi. Zij spelen morgenavond (Japanse tijd) hun partijen vanwege de hitte in Tokio.

Wekker zetten voor Van Zon

Wie tafeltennisster Kelly van Zon wil zien schitteren in de finale van het toernooi moet de wekker zetten. Zij verdedigt haar paralympische titel vannacht om 04.45 uur tegenover de Russin Viktoria Safonova. De wedstrijd is live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app, via deze livestream.

Bocciaspeler Daniel Perez speelt morgen om 10.10 uur zijn laatste groepswedstrijd. De winnaar van paralympisch zilver in Rio is goed op dreef in het bocciatoernooi, hij won tot nu toe alle drie zijn groepswedstrijden.

Verslaggever Suse van Kleef nam een kijkje in de hal van het boccia, bekijk hieronder de reportage