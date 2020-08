Met open brief kondigt Willian afscheid bij Chelsea aan

Lees hieronder de open brief van Willian aan de fans van Chelsea op Twitter.

"Het is tijd om verder te kijken", zegt Willian. De aanvallende middenvelder won met Chelsea twee landstitels (2015, 2017), de FA Cup (2018), de League Cup (2015) en de Europa League (2019).

Met een open brief aan de fans heeft Willian op zijn 32ste verjaardag zijn vertrek bij Chelsea bekendgemaakt. Het contract van de Braziliaan bij de Londense topclub liep af. Hij kwam zeven jaar geleden over van het Russische Anzji Machatsjkala.

"Buiten de prijzen, heb ik vooral veel over mezelf geleerd", stelt Willian. "Ik heb mezelf ontwikkeld, ben een beter mens en een betere voetballer geworden. Bij elke training, elke wedstrijd, elke minuut in de kleedkamer, heb ik geleerd."

De toekomst van Willian is nog ongewis. Volgens berichten in Britse media zou Willian op het punt staan over te stappen naar Arsenal, stadgenoot en rivaal van Chelsea.