Majka blijft in lange solo uit greep Kruijswijk en wint bergrit in Vuelta

Rafal Majka heeft de vijftiende etappe in de Vuelta a España, een rit over 197,5 kilometer van Navalmoral de La Mata naar El Barraco, op zijn naam gebracht. De 31-jarige Pool van UAE Emirates bekroonde een knappe solo met - na zijn dagsucces in 2017 - zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje.

Achter Majka, die het snelste tijdschema een halfuur voor was gebleven, maakte Steven Kruijswijk lang jacht op de eenzame koploper, maar tevergeefs.

De routinier van Jumbo-Visma bleef kilometers achtereen op zo'n anderhalve minuut achterstand hangen en moest genoegen nemen met de tweede plaats in de etappe met vier bergen, waarvan de eerste en voorlaatste van de eerste categorie.