Quartararo verstevigt WK-leiding in MotoGP met zege in GP Groot-Brittannië

Yamaha-coureur Fabio Quartararo heeft de GP van Groot-Brittannië gewonnen in de MotoGP-klasse. De als derde gestarte Franse coureur nam snel de leiding, sloeg een gat en bleek in de tweede helft van de race ongenaakbaar.

Quartararo nam in de vijfde van de twintig af te leggen rondjes op het Engelse circuit de leiding over van de Spanjaard Pol Espargaró (Honda), die van polepositie was vertrokken maar geleidelijk terugviel. De Fransman nam vervolgens afstand van de rest van het veld en kwam met bijna drie seconden voorsprong als eerste over de finish.