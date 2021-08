Dominant Ajax spoelt Twente-kater weg met galavoorstelling tegen Vitesse

Bekijk de doelpunten van Ajax - Vitesse - NOS

29 schoten waarvan 11 op doel. Duidelijke cijfers die horen bij de eclatante 5-0 zege van Ajax op Vitesse, zondag in de Johan Cruijff Arena. De Amsterdamse ploeg heeft de kater van vorige week weggespoeld, toen in een matige wedstrijd met 1-1 gelijk werd gespeeld bij FC Twente. "Het publiek heeft negentig minuten lang genoten", oordeelde coach Erik ten Hag na afloop, die een totaal ander Ajax zag dan vorig weekend in Enschede. "We moeten nu naar een stabiel niveau zien toe te groeien." Antony in plaats van Berghuis Ajax kende een heerlijke middag tegen Vitesse. Met name Edson Álvarez en Antony speelden sterk. De Braziliaanse buitenspeler kreeg van Ten Hag de voorkeur boven Steven Berghuis en beloonde het vertrouwen in zijn eerste basisplaats van dit seizoen al binnen vijf minuten. Na een goede combinatie op de rechterflank met vleugelverdediger Noussair Mazraoui, die Antony met een vernuftig hakje had bereikt, joeg de buitenspeler de bal met links in de verre hoek: 1-0. Het was het startschot van een wervelend optreden. De Ajacieden hadden het vizier alleen maar naar voren gericht, waren constant in beweging en voerden telkens hoge druk op de Arnhemse defensie, die daar geen enkel antwoord op had.

Antony - ANP

Zo'n treffend moment viel te noteren in de 28ste minuut, toen Daley Blind de bal met een goede tackle snel veroverde en direct de vrijstaande Dusan Tadic inspeelde. De aanvoerder draaide weg en vond met een hakje Sébastien Haller, maar de spits stuitte op doelman Markus Schubert. Dit alles werd aanschouwd door onder anderen de meest recente aankoop van Ajax: Mohamed Daramy. Het negentienjarige Deense talent werd deze week voor twaalf miljoen euro ingelijfd en bekeek de wedstrijd vanaf de tribune. Zeventien schoten Verdere doelpunten van Ajax konden niet uitblijven. Eerst kopte Álvarez raak in het dak van het doel en daarna stond de Mexicaan aan de basis van de 3-0. Hij krulde de bal met binnenkant voet vanaf een meter of twintig vol op de lat. In de rebound volleerde Ryan Gravenberch de bal via een stuiter over Schubert heen. Ajax zocht na zeventien geloste schoten, waarvan zeven op doel, de kleedkamer op en ging na rust verder met het creëren van kansen. Veelal aan de hand van de ongrijpbare Antony. Bekijk hieronder de reactie van Ajax-trainer Erik ten Hag.

Ten Hag ziet Ajax groeien: 'Publiek heeft 90 minuten lang genoten' - NOS