De uitzending van 29 augustus

Bert Koenders over de toekomst van de Afghaanse economie

De Taliban heeft met de machtsovername van Afghanistan een economie in handen die op de rand van de afgrond staat. Het land is sterk afhankelijk van buitenlandse hulp. Bert Koenders, speciaal gezant van De Wereldbank en oud-minister van Buitenlandse Zaken, komt er in de studio over praten.