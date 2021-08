Zoveel banen en toch niet aan de bak: 'Voldoe niet aan profiel'

Jacqueline Menks bekijkt een vacature bij een winkel - NOS

"Ik hoor continu dat bedrijven mensen zoeken. Maar als ik reageer op een vacature, of dat nu is bij de slager of bij de supermarkt, krijg ik altijd terug dat ik niet voldoe aan het profiel." Jacqueline Menks (60) is langdurig werkloos: ze kan al meer dan twee jaar geen baan vinden, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Ze is deels afgekeurd en kan 16 uur per week werken zonder te veel stress, anders krijgt ze er fysiek last van. Menks is niet de enige die het maar niet lukt om aan het werk te komen. Het aantal langdurig werklozen nam in het tweede kwartaal toe: van 69.000 vorig jaar naar 90.000 dit jaar. Zij zijn allemaal langer dan een jaar op zoek naar werk, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat in een ongekend krappe arbeidsmarkt: voor het eerst in vijftig jaar zijn er meer vacatures dan werklozen. Mismatch op de arbeidsmarkt "Het gaat vooral om ouderen met soms verouderde vaardigheden, vaak laagopgeleid", zegt Nora Neuteboom, senior econoom bij ABN Amro. "Oudere werknemers verliezen niet vaker hun baan, maar áls zij werkloos raken is de kans veel groter dat ze langdurig werkloos worden. Zo verliezen ze hun vaardigheden." "Ik ben goed met computers, ben hoofdkassière geweest: ervaring zat op allerlei gebieden. En toch pas ik niet in het profiel", zegt Jacqueline Menks:

Dat werkgevers in tijden van personeelstekorten niet allemaal putten uit deze groep, komt mede doordat zij denken dat de krapte tijdelijk is, denkt Neuteboom. "Ze zijn niet bereid om mensen aan te nemen die niet goed passen in een functie en ze bij te scholen. Want dat kost tijd en geld, en de krapte zal de komende maanden al afnemen." Volgens Menks is dat niet het enige wat er aan de hand is. "Ze vinden mij te oud", zegt zij. Volgens haar kijken werkgevers niet naar haar werkervaring, maar naar leeftijd. "Ik heb nota bene een eigen supermarkt gehad, ben handig met de computer en werk als vrijwilliger bij de wijkkrant." 'Opvallend' Hoogleraar inclusieve arbeidsmarkt Irmgard Borghouts van Tilburg University noemt het opvallend dat in deze tijd van hoge krapte de groep langdurig werklozen groeit. "Het kan beter dan dit. Anderzijds waren er in 2016 bijna 250.000 langdurig werklozen, veel meer dus. Maar in deze krappe markt is een stijging wel bijzonder." Er zijn werkgevers die door het personeelstekort zitten te springen om deze arbeidskrachten. Denk aan bedrijven in de techniek. Ook dan is het niet makkelijk. Want, zo schreven ze in een manifest eind mei, als je iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aanneemt, kleven daar extra financiële risico's aan en complexe regels - en die moeten verdwijnen.

Het ministerie van Sociale Zaken stelt dat de coronacrisis tot een anders werkende arbeidsmarkt heeft geleid. Omdat nog niet duidelijk is wat dat voor de langdurig werklozen betekent, is het volgens het ministerie lastig om nu met concrete oplossingen te komen.