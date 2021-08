VS: droneaanval op zelfmoordterroristen Kabul, nieuwe aanslag voorkomen

De Verenigde Staten hebben in Kabul een luchtaanval uitgevoerd op een groep vermoedelijke zelfmoordterroristen. Volgens het Amerikaanse leger waren ze met een auto onderweg naar het internationale vliegveld van de Afghaanse hoofdstad om daar een aanslag te plegen en is die dreiging nu voorbij.

Een vertegenwoordiger van het Amerikaanse leger zegt tegen persbureau AP dat de luchtaanval leidde tot meerdere andere explosies en dat zou wijzen op een grote hoeveelheid explosieven in de auto. De VS denkt dat de inzittenden IS-K-strijders waren.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten lijkt het erop dat er geen burgerslachtoffers zijn door de luchtaanval, maar dat wordt nog nader onderzocht.

Raketinslag woonhuis

Rond dezelfde tijd werd in dat deel van Kabul, ten noordwester van de luchthaven, ook een explosie door een raketinslag gemeld. Daarbij is een kind om het leven gekomen.

Het is onduidelijk of er een verband is tussen de Amerikaanse luchtaanval en de raketinslag in de woonwijk. Een woordvoerder van de Taliban sprak in eerste instantie van twee losse incidenten, maar getuigen in Kabul zeggen dat er maar één knal te horen was.

Deze beelden zijn vlak na de raketinslag gemaakt: