Kind omgekomen bij raketinslag in woonwijk Kabul

In de Afghaanse hoofdstad Kabul is opnieuw een explosie geweest. Volgens een Afghaanse politiechef was het een raketinslag in een woning ten noordwesten van de luchthaven. Daarbij is een kind om het leven gekomen. Over eventuele andere dodelijke slachtoffers en gewonden is nog niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is wie de raket heeft afgevuurd.

Een woordvoerder van de Taliban zegt tegen persbureau AP dat de Verenigde Staten vandaag een luchtaanval hebben uitgevoerd op een zelfmoordterrorist die een aanslag wilde plegen op het vliegveld van Kabul. Ook persbureau Reuters meldt dat de VS vandaag een militaire aanval heeft uitgevoerd in de Afghaanse hoofdstad, gericht tegen vermoedelijke IS-K-strijders.

Het is onduidelijk of er een verband is tussen de Amerikaanse luchtaanval en de raketinslag in de woonwijk.

Deze beelden zijn vlak na de raketinslag gemaakt: