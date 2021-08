Blaak schrijft Ladies Tour op haar naam, Vos wint laatste etappe

Eindzege voor Blaak in Ladies Tour, derde ritwinst voor Vos - NOS

Chantal Blaak heeft de 23ste editie van de Ladies Tour gewonnen. De leiderstrui van de 31-jarige wielrenster, die de wedstrijd in 2016 ook al won, kwam in de stromende regen niet meer in gevaar.

In de 149 kilometer lange slotetappe (19 rondjes rond Arnhem), reden Trixi Worrack, Ella Harris, Teniel Campbell, Nina Buijsman, Teuntje Beekhuis en Jeanne Korevaar na 85 kilometer weg en pakten twee minuten.

Massasprint

Buijsman werd na een foutieve fietswissel gediskwalificeerd, Campbell moest lossen en ook de overige vluchters redden het uiteindelijk niet.

Op vier kilometer van de streep was het duidelijk dat er een massasprint ging volgen: ideaal voor Marianne Vos, die haar derde ritzege behaalde.