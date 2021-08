Debuterende Feyenoord-vrouwen spelen gelijk bij ADO Den Haag (1-1)

Romy Speelmanm en Sophie Cobussen - Pro Shots

Onbekend maakte zondag onbevangen voor de vrouwen van Feyenoord. Het debuut in de Eredivisie Vrouwen was er voor de ploeg een die eindigde in een 1-1 gelijkspel met voldoende perspectief, zeker op basis van het vrijgevochten spel in de eerste 45 minuten. Het waren tijdens de vuurdoop in de Eredivisie grote schoenen om te vullen voor de vrouwen van Feyenoord. Trainer Danny Mulder was voor de camera van ESPN duidelijk in zijn opdracht waarmee hij zijn speelsters zondag de wei in stuurde voor het uitduel met ADO Den Haag. "We willen hetzelfde spel spelen als de mannen van Feyenoord." Arne Slot Aan de hand van Arne Slot heeft het spel van de Rotterdamse mannen dit seizoen een metamorfose ondergaan door drie gulden regels die de oefenmeester hanteert. De defensie van de tegenstander moet vroeg onder druk worden gezet, de voetballende oplossingen dienen vooruit te worden gevonden in plaats van terug of breed en het aantal loopacties naar voren moet tot een minimum te worden beperkt. Niet altijd met evenveel succes, zo bleek zondag een krappe zeventig kilometer oostelijk in Utrecht waar de mannen met 3-1 van de plaatselijke FC verloren.

Feyenoord-trainer Danny Mulder - Pro Shots

Het één-op-één kopiëren van Slots strijdwijze bleek de vrouwen van Feyenoord niet altijd even licht te vallen. Toch was de Rotterdamse ploeg de grote smaakmaker in de eerste helft van het treffen met ADO Den Haag, de nummer vier van het voorbije jaargang en verliezen bekerfinalist. Dat zijn ploeg dit seizoen tot de teams behoort waar rekening mee dient te worden gehouden viel trainer Sjaak Polak niet licht. "Het voelt alsof ik dit jaar met tien zandzakken op mijn rug aan de eredivisie begin", lachte de voormalige middenvelder. Toch leek er in de eerste helft een kern van waarheid in Polaks woorden te schuilen. Feyenoord begon onbevangen aan het duel en schreef al in de zestiende minuut geschiedenis. Uit een fraaie voorzet van Celainy Obispo, voormalig speelster van ADO Den Haag, was het Sophie Cobussen die met het hoofd de score opende en daarmee de allereerste doelpuntenmaker van Feyenoord in de Eredivisie Vrouwen werd: 0-1. Extra bonus was daarbij dat Cobussen een van de acht Rotterdamse speelsters is die afkomstig is uit de eigen Academy.

Feyenoord viert de 0-1 - Pro Shots