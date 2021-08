Politie onderzoekt brandstichting in bedrijfspand Alblasserdam

De politie onderzoekt of een brand in een bedrijfspand in Alblasserdam vannacht te maken heeft met eerdere incidenten in de Zuid-Hollandse plaats. Er zijn aanwijzingen dat de brand in het gebouw aan de Edisonweg is aangestoken, zegt de politie. Niemand raakte gewond.

De politie noemt een eventueel verband tussen de brand en eerdere incidenten dit weekend in Alblasserdam een van de scenario's die worden onderzocht. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er een explosie bij een huis aan De Boezem. In de brievenbus van een nabijgelegen woning in de Merelstraat werd diezelfde nacht een explosief gevonden, maar die kon op tijd onschadelijk worden gemaakt.

Ontvoering

Beide woningen waren onlangs gesloten vanwege het onderzoek naar de zogeheten 'vergisontvoering', waarvan een 56-jarige man uit Hoofddorp slachtoffer was. De onschuldige man werd een week na zijn ontvoering achtergelaten op straat in Delft.

Een bewoner van het huis aan De Boezem meldde zich daarna bij de politie om te zeggen dat hij mogelijk het echte doelwit van de ontvoering was. Zijn woning werd uit voorzorg gesloten, net als later de woning aan de Merelstraat. Volgens de regionale omroep Rijnmond kenden de bewoners van de gesloten panden elkaar.

Mislukte drugsdeal

Het onderzoek naar de ontvoering loopt nog. Mogelijk heeft die te maken met de onderschepping van bijna 1900 kilo cocaïne uit Ecuador, eind vorige maand in de haven van Antwerpen.

Volgens Rijnmond leidt de zaak tot steeds meer onrust in de Drechtsteden. Behalve de explosies van eerder dit weekend zouden ook een brand in Zwijndrecht en de beschieting van een woning in Hendrik-Ido-Ambacht te maken hebben met de onderschepte cocaïne. De regionale omroep spreekt van een "wildwest".