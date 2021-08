Feyenoord niet opgewassen tegen fel FC Utrecht en lijdt eerste nederlaag

Het is na twee overwinningen - 4-0 bij Willem II en 2-0 tegen Go Ahead Eagles - de eerst competitienederlaag voor trainer Arne Slot. Utrecht boekte zijn tweede zege in drie wedstrijden en is het seizoen met zeven punten goed begonnen.

Feyenoord had het lastig met Utrecht, waar aankoop Mike van der Hoorn in de basis stond in plaats van Mark van der Maarel en Moussa Sylla voor Gyrano Kerk, die bezig is met een transfer en daarom op de tribune zat.

Het lukte Feyenoord niet om grip te krijgen op de thuisploeg, dat met aanvallende intenties en het ontregelen van de tegenstander de meeste aanspraak maakte op de openingsgoal.

'Strafschop' één

Al binnen een kwartier dacht Utrecht een penalty te krijgen, nadat arbiter Dennis Higler vond dat Tyrell Malacia spits Anastasios Douvikas onderuit had gehaald. Simon Gustafson stond klaar om de penalty te nemen, maar de VAR greep in. Vervolgens schoot Quinten Timber na knap twee Feyenoorders uitgekapt te hebben op de paal.

Tegen de verwachting in kwamen de Rotterdammers op voorsprong. Rechtsbuiten Alireza Jahanbakhsh vond met een uitstekende opening Luis Sinisterra aan de linkerkant. De Colombiaan toonde zijn blakende vorm van dit seizoen: hij kapte Hidde ter Avest uit en schoot in de korte hoek zijn zevende doelpunt van het seizoen binnen (twee in de eredivisie, vijf in de voorrondes van de Conference League).