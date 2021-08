Eerste tv-debat op spannend moment in Duitse campagne

V.l.n.r.: de lijsttrekkers Laschet, Baerbock en Scholz - NOS

Precies vier weken voor de Duitse parlementsverkiezingen staan de lijsttrekkers van de drie grootste partijen vanavond voor het eerst tegenover elkaar in een tv-debat. Armin Laschet (CDU/CSU), Olaf Scholz (SPD) en Annalena Baerbock (Groenen) kruisen bijna twee uur lang de degens en worden door presentatoren van RTL geconfronteerd met vragen en stellingen.

Het debat is vanaf 20.10 uur live te zien op de Duitse zender RTL (KPN: kanaal 47, Ziggo: 58).

Het debat volgt op een week met veel bewegingen in de peilingen. Voor het eerst in jaren zien meerdere peilbureaus de sociaaldemocratische SPD met lijsttrekker Scholz aan kop. Dat mag een verrassing heten: analisten hadden eerder gerekend op een tweestrijd tussen de christendemocraten van afzwaaiend bondskanselier Merkel en de Groenen, maar bij die partijen hapert de campagne. In twee peilingen die de afgelopen dagen zijn uitgevoerd heeft de SPD nu een kleine voorsprong op Laschets CDU/CSU-combinatie. In twee andere zijn ze even groot; één peiler ziet nog steeds een kleine voorsprong voor de christendemocraten. De Groenen zijn volgens alle peilingen de derde partij, al zijn de verschillen klein.

Correspondent Judith van de Hulsbeek over wat er op het spel staat: "Laschet en Baerbock moeten proberen het tij te keren. Ze hebben hun hele campagnestrategie moeten omgooien. Ze waren voorbereid op een tweestrijd met elkaar, nu is ineens Scholz de grote concurrent. Vooral de druk op Laschet is groot; hij moet de neerwaartse spiraal proberen te stoppen. Laschet zal proberen Scholz te 'ontmaskeren' als iemand die veel linkser is dan hij zich voordoet, of in ieder geval een veel linksere partij aan de macht brengt dan zijn persoon doet vermoeden. Ook voor Baerbock wordt het pittig. Het is de vraag of zij zich kan profileren als een kiesbare kandidaat voor kiezers uit het midden. Voorafgaand aan het debat heeft ze al duidelijk gemaakt dat de partij Die Linke voor haar vanwege hun standpunten over buitenlandbeleid (de socialisten willen bijvoorbeeld uit de NAVO) geen mogelijke regeringspartner zijn. Ook zal ze proberen zich neer te zetten als de enige kandidaat met wie er echt de nodige vaart voor het klimaat wordt gemaakt. Scholz moet vooral niet te grote fouten maken en proberen rustig blijven onder alle aanvallen. Het is een uniek debat, voor het eerst zijn er drie kandidaten in plaats van twee. Dat geeft aan hoe zeer het politieke landschap is veranderd en dat de tijd van de grote volkspartijen voorbij is. Voor een resultaat dat vier jaar geleden als nederlaag werd gezien, zoals de 32,9 procent van de CDU/CSU, zouden partijen nu onmiddellijk tekenen.

Vooral voor CDU-leider Armin Laschet verloopt de campagne vooralsnog dramatisch. Hij zakte de afgelopen weken steeds verder weg en is in sommige peilingen dus voorbijgestreefd. Veel kiezers vinden hem kleurloos en inhoudelijk niet overtuigend. Soms ongelukkige optredens na de watersnood in Noordrijn-Westfalen, de deelstaat waarvan hij ook premier is, hielpen ook niet. Ook Baerbocks campagne verloopt moeizaam. Ze wordt achtervolgd door schandaaltjes en lijkt er vooralsnog niet in te slagen om grote groepen nieuwe kiezers aan te spreken. En waar na de watersnood Laschet (als deelstaatpremier) en Scholz (als minister van Financiën) veel in beeld waren, was Baerbock minder zichtbaar. Scholz is nu de man die de wind mee heeft. Hij heeft het imago van een wat saaie bestuurder, maar dat lijkt veel kiezers aan het einde van het tijdperk-Merkel juist aan te spreken. In populariteitsmetingen laat hij Laschet en Baerbock ver achter zich. Nog drie debatten De Bondsdagverkiezingen zijn op 26 september. Voor die tijd zijn er nog twee tv-debatten met Laschet, Scholz en Baerbock; het volgende is op 12 september. Drie dagen voor de verkiezingen is er nog een debat met de lijsttrekkers van alle partijen in de Bondsdag; dan doen ook de leiders van de FDP, AfD en Die Linke mee. De Duitse verkiezingen zijn ook voor Nederland (en de rest van Europa) van groot belang. Hoe dat zit, zie je in de video: