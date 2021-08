Yalemzerf Yehualaw snelt naar wereldrecord halve marathon

Met de Nederlanders Roy Hoornweg en Mohamed Ali als hazen heeft de Ethiopische Yalemzerf Yehualaw het wereldrecord op de halve marathon scherper gesteld. De 22-jarige atlete liet in het Noord-Ierse Larne de klokken stoppen bij 1.03.43.

Daarmee was ze 19 seconden sneller dan de Keniaanse Ruth Chepngetich, die in april in Istanboel 's werelds snelste tijd ooit op de 21 kilometer en 97 meter liet noteren.

"Een droom komt uit", jubelde Yehualaw. Ik heb het record twee keer eerder zonder succes aangevallen. Ik ben heel blij dat het me gelukt is."