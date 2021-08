Van Bergen kan vanavond debuteren tegen Messi, die andere debutant: 'Bizar'

Lionel Messi tijdens een training van zijn nieuwe club Paris Saint-Germain - EPA

Wat hebben Lionel Messi en Mitchell van Bergen met elkaar gemeen? Antwoord: beiden kunnen vanavond in dezelfde wedstrijd debuteren voor hun nieuwe club. Messi natuurlijk voor Paris Saint-Germain, na zijn spectaculaire transfer van FC Barcelona, en Van Bergen voor tegenstander Stade de Reims. "Het is snel gegaan", vertelt Van Bergen in NOS Langs de Lijn over zijn overgang van sc Heerenveen naar de Franse club, afgelopen vrijdag. "Ik zit al bij de selectie en wie weet sta ik met Messi op een veld. Die kans zit er dik in."

Messi en Van Bergen ontmoeten elkaar vanavond om 20.45 uur in Reims, de plaats dus waar de Argentijnse vedette zijn langverwachte debuut gaat maken. "Iedereen is daar mee bezig. Je merkt ook dat het leeft in de spelersgroep", zegt Van Bergen, die al twee trainingen achter de rug heeft met zijn nieuwe ploeggenoten. "Het is best chaotisch en druk met media." Waar hij zich het meest op verheugt? Lachend: "Mijn eigen debuut!"

Mitchell van Bergen transfereerde vrijdag van sc Heerenveen naar Stade de Reims - Pro Shots

Naast Messi treft Van Bergen ook die andere PSG-sterren, zoals Neymar en Kylian Mbappé. Die laatste zou op het punt staan te vertrekken naar Real Madrid, maar zit 'gewoon' bij de selectie voor het duel van vanavond. Of hij speelt, was zaterdag de vraag aan trainer Mauricio Pochettino. "Er is afgelopen week goed getraind, maar we moeten hier nog naar kijken. Ze zullen deel uitmaken van de selectie, maar of ze zullen spelen zien we morgen."

'Messi en Mbappé maken deel uit van selectie, maar of ze spelen zullen we zien' - NOS