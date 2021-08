Europese roep om los te komen van VS luider na Kabul

Toch is de Afghanistan-crisis voor Dick Zandee, defensie-expert bij Instituut Clingendael, geen kantelpunt in de Amerikaans-Europese relatie. "Het markeert alleen het gebrek aan capaciteit en anticipatievermogen dat Europa heeft. Dat de VS Europa steeds meer zijn eigen boontjes laat doppen."

Volgens Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU, is dit hét moment om militair onafhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Vorig weekend pleitte hij voor een Europees expeditieleger van 50.000 man "dat kan optreden in situaties zoals we nu in Afghanistan zien".

De Amerikaanse aanpak bij de terugtrekking uit Afghanistan leidt tot nieuwe twijfels over Europese en Amerikaanse samenwerking. Europese regeringsleiders lieten zich kritisch uit over het eenzijdige optreden van de VS. President Michel van de Europese Raad wil zo snel mogelijk strategisch onafhankelijk worden, zei hij vorige week al.

Volgens hem moet de Europese Unie deze crisis aangrijpen om uit te groeien tot een serieuze militaire speler. Oud-NAVO-sectretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer is dat met hem eens. "Wat onhoudbaar wordt, is dat Europa zonder de Verenigde Staten weinig voorstelt", zei hij deze week in het radioprogramma 1 op 1.

Volgens Zandee is een breuk tussen Europa en de VS niet aan de orde. "Er zullen nog een heleboel situaties komen waarbij we met Amerika zullen blijven optrekken. Maar er zullen nog veel meer komen waarbij Europa het zonder de Amerikanen zou moeten kunnen. Nu zijn we nog te afhankelijk van Amerikaanse capaciteiten."

Andere prioriteiten

De VS focust zich steeds meer op Azië en de strijd met China, in plaats van op de belangen van Europa. "Afghanistan heeft laten zien dat Biden, na Trump en gedeeltelijk Obama, de vitale belangen van de VS nauwer definieert dan waar wij altijd van zijn uitgegaan", aldus De Hoop Scheffer.

Dat betekent dat Europa zichzelf moet redden in de eigen 'achtertuin': het Midden-Oosten en vooral Afrika. In de Sahelregio zijn meerdere Europese landen militair actief. Zandee: "Het idee is dat deze landen zelf de leiding kunnen nemen, of dat nou binnen de EU gebeurt of in kleinere samenwerkingen."

In de Sahel zijn geen Amerikaanse troepen, waardoor het niet aannemelijk is dat de VS of de NAVO de Europeanen daar zullen helpen. "Dat speelt denk ik ook mee in de overwegingen van Borrell en anderen: er kunnen straks allemaal andere gebieden zijn waar we het zelf moeten kunnen."