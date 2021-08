Vrouwen Feyenoord debuteren in eredivisie: na vier jaar woorden eindelijk daden

De vrouwen van Feyenoord debuteren: na vier jaar woorden eindelijk daden - NOS

In de slagschaduw van De Kuip, op sportpark Varkenoord om exact te zijn, bevindt zich een schat. "Een groeibriljant", verduidelijkt Joris van Dijk, commercieel directeur van Feyenoord. Zondag, als de vrouwentak van het Rotterdamse voetbalbolwerk na vier jaar voorbereiding haar opwachting maakt in de eredivisie, zal moeten blijken hoeveel karaat het sieraad is. Na vier jaar woorden is er eindelijk sprake van daden bij de stadionclub. Wat in 2017 startte als een sociaal-maatschappelijk project onder de vlag van de Feyenoord Foundation om Rotterdamse meisjes de kans te geven ook het shirt met rode en witte vlakken aan te kunnen trekken, kent zondag een primeur als elf vrouwen in Den Haag hun opwachting maken in de eredivisie. "Een logische vervolgstap van vier jaar hard werken", meent technisch directeur Frank Arnesen. Financiële huishouding Al te hooggespannen mogen de verwachtingen volgens trainer Danny Mulder niet zijn. Toen in 2007 de Eredivisie Vrouwen het levenslicht zag, besloot Feyenoord niet in te stappen. De reden: de financiële huishouding in Rotterdam stond het niet toe om, anders dan clubs als ADO Den Haag, AZ en FC Twente, deel uit te maken van de competitie die in eerste instantie plaats bood aan zes clubs. Waar topclubs als Ajax en PSV negen jaar geleden een vrouwenploeg formeerden, bleef het in Rotterdam angstvallig stil. Tot de club vier jaar geleden een jeugdopleiding startte en op de Feyenoord Academy het voornemen klonk om in 2021 te debuteren in de eredivisie. Coördinator De Rotterdammers tuigden een organisatie op en hielden woord. Oud-international Manon Melis (in 136 wedstrijden voor Oranje goed voor 59 doelpunten) werd aangesteld als coördinator vrouwenvoetbal. De dochter van oud-Feyenoorder Harry Melis verzamelde 21 speelsters, een mix van routiniers en acht talenten van de eigen Academy, die het eerst en vooral een grote eer vinden voor de Rotterdamse club te mogen spelen.

Pia Rijsdijk is de aanvoerder van Feyenoord - Tom Bode / Feyenoord

Rijk worden is er voor de Feyenoorders niet bij. Net als bij de buren in De Kuip klinkt op Varkenoord slechts grote stilte als met de geldbuidel wordt gerammeld. Veel hebben de Rotterdamse vrouwen niet te besteden. Met een budget van slechts drie ton is de vrouwentak van Feyenoord vooralsnog meer naam dan daad. 'Leuk seizoen' Zoals een beroemde Amsterdammer ooit zei, heeft dit nadeel voor de jongste speelsters ook een voordeel. "Er is geen druk", zei Mulder in de aanloop naar het debuutjaar. "We maken er een leuk seizoen van, zonder al te hoge verwachtingen." De eredivisie heeft in Pure Energie voor het tweede jaar op rij een naamgever. Het energieconcern haakte vorig jaar op het allerlaatste moment af als potentiële hoofdsponsor van de schaatsbond KNSB, maar bleef het vrouwenvoetbal trouw. Gewijzigde opzet De opzet van de competitie wijzigde wel. De negen ploegen (naast Feyenoord zijn dat ADO Den Haag, Ajax, VV Alkmaar, Excelsior/Barendrecht, Heerenveen, PEC, PSV en FC Twente) spelen drie maal tegen elkaar. Anders dan afgelopen seizoen vinden er geen play-offs plaats. Naast de landstitel wordt er ook gestreden om de Eredivisiecup. Meest opmerkelijke speelster in de selectie van Feyenoord is ongetwijfeld Pia Rijsdijk. Als heuse voetbalnomade streek de 29-jarige speelster na een ware rondgang door het mondiale vrouwenvoetbal eindelijk neer aan de boorden van de Maas.

Pia Rijsdijk in het shirt van ADO Den Haag - Pro Shots

Haar loopbaan begon bij ADO Den Haag. Van daaruit vertrok ze naar de Verenigde Staten, om aan de overkant van de Atlantische Oceaan een studie te combineren met soccer. Na het Amerikaanse avontuur keerde de voormalig jeugdinternational terug naar Den Haag, waarna ze achtereenvolgens doorreisde naar Duitsland (MSV Duisburg en SC Sand), Noorwegen (Arna Björnar) en Italië (SSD Napoli). 'Warm gevoel' De mogelijkheid om dit seizoen het shirt van Feyenoord te kunnen dragen deed haar terugkeren naar haar geboorteland. "Deze club geeft me een warm gevoel", zegt ze daarover. "Toen de mogelijkheid zich aandiende om hier te kunnen spelen, heb ik alles op alles gezet om dat te realiseren." Ook Rijsdijk droomt er ooit van om vanuit de catacomben van De Kuip de trap naar het veld op te lopen om het heilige gras te kunnen betreden. Tot het zover is, zal ze zich tevreden moeten stellen met het spelen van een heuse, maar bescheiden Klassieker. Kraker Op zondag 3 oktober is het zover. Dan staat in de vijfde van in totaal achttien speelronden Feyenoord-Ajax op het programma. Op voorhand een beladen kraker die het maximale aantal van 2.000 toeschouwers naar Varkenoord zal trekken. Al te hooggespannen verwachting van de wedstrijd der wedstrijden uit het Nederlandse voetbal heeft Rijsdijk niet. Nieuwkomer Feyenoord kent vooralsnog zijn plaats. "Het is geen geheim dat we niet veel geld te besteden hebben", zegt Rijsdijk. "Desondanks zullen we elke wedstrijd zoveel tegenstand bieden dat de clubs niet graag tegen ons spelen."