Tienduizenden Verstappenfans vormen generale repetitie voor Zandvoort

Stijn de Boever van Spa-Francorchamps - NOS

Max Verstappen en Lewis Hamilton strijden vandaag op heilige grond. Het circuit van Spa-Francorchamps - tempel van de Belgische autosport - viert dit weekeinde zijn honderdste verjaardag. In 1921 was hier de eerste autorace op een baan die destijds eigenlijk nog helemaal geen echt circuit was, maar een combinatie van verkeersassen in de Ardennen. Het wordt een oranje getinte jubileumrace in een uitverkocht huis, met 75.000 overwegend Nederlandse fans. Vanwege de coronapandemie werd lang gevreesd dat het evenement net als vorig jaar alleen zonder publiek groen licht zou krijgen. Commercieel directeur Stijn de Boever van Spa Grand Prix (de organisator en promotor van de GP) is dolblij dat er toch toeschouwers aanwezig mogen zijn. Vorig jaar was het hier een kale boel. Nu klaagt het publiek weer als vanouds over een verkeersinfarct door 'Verstappenfiles'. Bent u opgelucht dat het weer ouderwets vol is? "Een jaar zonder fans was triest, maar we zijn terug. Het was niet gemakkelijk, toch is het gelukt. Er is veel overleg geweest met de overheid en de F1-leiding. Wat doen we? Wat mag wel? Wat mag niet? Willen de fans nog wel komen? Een monsterklus. Dat het gelukt is, geeft veel voldoening."

Oranje-fans bij de Belgische grand prix in 2019 - Pro Shots

"Dit is het jaarlijkse feestje van de regio en we hadden dit nodig. Het was heel belangrijk dat dit van de grond kwam. De economische impact is gigantisch." Heeft u lang in onzekerheid geleefd? "Ja, zelfs vorige week was er nog sprake van vraagtekens. Het virus en de consequenties zijn ongrijpbaar. Begin juni hebben we de knoop doorgehakt en besloten er voor te gaan. Het streven was 50.000 fans per dag. Daar zijn we ruimschoots in geslaagd. Fantastisch. Het is lang geleden dat dit in België kon." "Er was voortdurend overleg met de autoriteiten. We trokken samen op met Tomorrowland en Pukkelpop. Spijtig genoeg zijn die festivals niet doorgegaan. Onze burgemeester had kennelijk iets meer vertrouwen in de wijze hoe wij het organiseren." "Het is wel vrij kaal. Er is geen muziek en grote feesten mogen ook niet. Dat zetten we volgend jaar wel recht. We hebben wel een prachtige andere attractie: historische F1-auto's die hier de afgelopen decennia hebben gereden. Auto's die ons jubileum illustreren."

De oranjezee op Spa-Francorchamps van 2019 - Pro Shots

Hoe imposant wordt de oranjezee tijdens de grand prix? "Het gaat er op televisie weer fantastisch uitzien. Net zo oranje als in 2019, toen het hier nóg voller was met 100.000 fans. Vandaag zijn we vanwege covid gemaximeerd op 75.000, maar je gaat het verschil in beeld niet zien. Er zijn zelfs nog meer Nederlanders dan in 2019. Max Verstappen is een magneet. Een publiciteitskanon. Wij liften mee op zijn succes. Volgend jaar hopen we de capaciteit weer te verhogen naar 100.000 toeschouwers per dag. We beginnen de komende week al met de ticketverkoop." Had u deze oranje-invasie voorzien? "Niet echt. Ik ben best verbaasd dat er dit weekeinde zoveel Nederlanders zijn. Het is best veel gedoe om hier te komen. Het levert ons ook veel werk op. Tachtig procent van ons werk is covid-gerelateerd. We kregen zeker duizend mails per dag met allerlei vragen over corona, bijvoorbeeld over de noodzakelijke QR-codes. Het was voor ons een dag- én nachttaak. We hebben zoals we dat hier zeggen een knie op de grond. Un genou a terre." Hoe strikt zijn de coronaregels? "Het valt wel mee. We werken met de zogenoemde 'covid safety kit'. Dat houdt in dat we checken of iedereen een dubbele vaccinatie of een negatieve PCR-test heeft. Mensen mogen gewoon naast elkaar staan. Social distancing is niet nodig. Een mondkapje is ook niet verplicht, hoewel we het in tunnels en op drukke plekken wel aanraden."

Ook op de regenachtige kwalificatiedag zaten de tribunes vol - Pro Shots