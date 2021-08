'Exceptioneel' Deens talent Daramy is Ajacied: 'Je ziet zijn voetbalgogme'

Mohamed Daramy in het shirt van FC Kopenhagen - Getty Images

"Ik heb veel talenten gezien in mijn carrière, maar hij zit wel in de topvijf." Het zijn de lovende woorden van FC Kopenhagen-speler Kevin Diks, bestemd voor zijn voormalige ploeggenoot Mohamed Daramy, die zijn transfer naar Ajax heeft afgerond. De vleugelspeler en de Amsterdamse club waren al een vijfjarig contract overeengekomen en ook Ajax en Kopenhagen hadden vorige week zondag al een akkoord bereikt over een transfersom van twaalf miljoen euro, die door bonussen kan oplopen tot dertien miljoen.

De deal werd pas zaterdag helemaal afgerond, omdat Daramy afgelopen donderdag nog een play-off-wedstrijd voor de Conference League moest spelen met Kopenhagen tegen Sivasspor. Die kwam hij zonder kleerscheuren door en nu is het 19-jarige talent speler van Ajax.

"Een exceptioneel talent", voegt de 24-jarige Diks over de telefoon vanuit Denemarken toe over zijn voormalige teamgenoot. "Hij is jong, maar al zo volwassen. Hij weet wanneer hij een actie moet maken en wanneer hij de bal juist in de ploeg moet houden. En hij doet zijn verdedigende taken. Hij was gewild bij veel clubs."

Een knuffel tussen Mohamed Daramy en Kevin Diks - Getty Images

Daarmee heeft Ajax-trainer Erik ten Hag zijn gewenste versterking binnen. Hij was op zoek naar een explosieve aanvaller die op de linkerflank en centraal kan spelen - precies de posities waar Daramy uit de voeten kan - en snelheid en diepgang heeft. "En hij houdt overzicht voor de goal", vertelt Diks. "Laatst speelden we tegen Lokomotiv Plovdiv. Hij maakte een geweldige actie en ik liep naar de tweede paal. Niet iedereen ziet dan zo'n loopactie, maar hij speelde de bal door de benen van de tegenstander naar mij. Aan zulke dingen zie je zijn voetbalgogme af."

Quote In één-tegen-één-duels is hij heel sterk. En dan is hij weg. Echt weg. Kevin Diks over Mohamed Daramy

Diks zelf speelt sinds deze zomer bij Kopenhagen, na twee seizoenen door Fiorentina verhuurd te zijn geweest aan Aarhus GF, een andere Deense ploeg. Als rechtervleugelverdediger maakte hij Daramy eerst mee als tegenstander en daarna als ploeggenoot tijdens trainingen. "In één-tegen-één-duels is hij heel sterk", weet Diks uit eigen ervaring. "Hij zorgt dat een verdediger een keuze moet maken, terwijl het eigenlijk andersom moet zijn. En dan is hij weg. Echt weg." Lachend: "Bij Kopenhagen maakte ik altijd grapjes met hem. 'Tegen mij had je het wél moeilijk, hè?' Dan reageerde hij standaard met: 'Weet je die en die actie nog?!' Ik zei dan altijd maar dat ik dat niet wist." Daramy was basisspeler van Denemarken tijdens het afgelopen EK onder 21 jaar. Bekijk enkele acties van de vleugelaanvaller in de na strafschoppen verloren kwartfinale tegen Duitsland.

Acties Ajax-aanwinst Daramy's tijdens kwartfinale EK onder 21 - NOS

Daramy wordt gezien als een van de grootste talenten van Denemarken. Niet voor niets werd hij deze week voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. "Ik ben heel trots. Het is iets wat ik nooit ga vergeten", liet Daramy, die in 74 competitiewedstrijden twaalf keer scoorde en acht assists gaf, dinsdag nog zelf weten via de website van Kopenhagen. Diks, oud-speler van onder meer Feyenoord en Vitesse en voormalig jeugdinternational van Oranje, weet hoe geliefd Daramy is in Denemarken. "Met zijn prestaties van de afgelopen weken zouden veel mensen raar hebben opgekeken als hij níet bij de Deense selectie zou zitten."

Daramy of Sulemana? "Dat is echt een héél moeilijke keuze..." Het was een tijdje stil aan de andere kant van de lijn voordat bovenstaande vraag werd beantwoord door Kevin Diks. Sulemana is Kamaldeen Sulemana, die deze zomer van het Deense FC Nordsjælland naar het Franse Stade Rennais trok. Ook deze 19-jarige aanvaller stond lang op de radar van Ajax. Sterker, een overgang van de Ghanees naar Amsterdam leek zo goed als rond. Volgens Diks, die diverse keren tegen Sulemana speelde, zijn beide spelers erg talentvol. "Ze hebben allebei andere kwaliteiten. Als ik ze allebei in mijn team kan hebben, zou ik dat doen."

Vorige week zondag spraken Diks en Daramy al met elkaar, toen bekend werd dat Ajax en Kopenhagen akkoord waren. "Ik feliciteerde hem, vertelde over Ajax en we grapten wat met elkaar: 'Als je een appartement nodig hebt, dan kun je mij bellen', zei ik." "Mohamed is een goede jongen. Hij is leergierig en hongerig naar succes en naar het ontplooien van zijn talent. Hij lag bij ons goed in de groep, dus iedereen gunt hem deze stap van harte."