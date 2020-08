Portugees Da Costa kroont zich tot Formule E-kampioen

In de Duitse hoofdstad wordt het huidige seizoen in rap tempo afgewerkt en in de vierde van zes races had de Portugees aan een tweede plaats genoeg om zijn titel veilig te stellen.

De Nederlander Nyck de Vries eindigde op de vierde plaats. Een aanval in de slotfase op de Zwitser Sébastien Buemi om de derde plaats nog te bemachtigen, lukte niet. De Vries was eerder deze week in de eerste race op het speciaal aangelegde circuit op luchthaven Tempelhof ook vierde geworden.

Robin Frijns, die in de race van zaterdag sterk reed en als tweede finishte, had zondag pech. Een mankement aan de batterij in zijn bolide had tot gevolg dat hij niet kon starten.