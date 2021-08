Wekdienst Tokio: dat is nummer één voor Plat, roeiers grijpen knap zilver

Wekdienst Tokio Dag 5 - NOS

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen paralympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse paralympiërs. En dat is één! Jetze Plat heeft op de triatlon zijn titel met succes verdedigd en heeft daarmee de eerste van zijn gedroomde drie gouden medailles binnen. "Iedereen denkt dat je gaat winnen hier en dat lukt me ook. Het ging zo hard en zo makkelijk", reageerde een frisse Plat na afloop. Plat heeft een dag rust voor hij zijn missie voortzet, dinsdag rijdt de handbiker de tijdrit, een dag later staat de wegwedstrijd op het programma. Geert Schipper deed ook mee bij de triatlon, hij greep net naast het podium. Er is nog meer eremetaal opgehaald in de nacht. Roeiers Annika van der Meer en Corné de Koning, die via de herkansing naar de finales gingen, pakten vannacht het zilver, achter grootmacht Groot-Brittannië. De Koning: "Het is cliché, maar hier ben ik elke dag voor opgestaan." Rolstoelbasketbal De rolstoelbasketbalsters hebben hun laatste groepsduel op overtuigende wijze gewonnen van Spanje. In Tokio werd het 63-28 voor Nederland. Mariska Beijer en Bo Kramer namen samen wederom een groot aantal punten voor hun rekening (respectievelijk 22 en 18). Nederland had zich al geplaatst voor de kwartfinales, die worden op dinsdag 31 augustus gespeeld. De tegenstander is nog niet bekend.

Op de atletiekbaan kreeg het succes van Fleur Jong en Marlene van Gansewinkel van zaterdag nog geen vervolg. Amy Siemons werd laatste in de finale van de 100 meter T34, Take Zonneveld (kogelstoten F40) werd zevende in zijn finale en Cheyenne Bouthoorn (T36) eindigde als vijfde in de finale van de 200 meter. Voor wheeler Kenny van Weeghel, goed voor goud in 2004 in Athene en vijf jaar geleden in Rio, eindigde het toernooi op de 400 meter in de series. Vandaag komt Nienke Timmer in de finale van de 200 meter (T35, 12.44 uur) nog in actie. In de series strijden Olivier Hendriks (100 meter T64, 14.29 uur) en Joel de Jong (100 meter T63, 14.47 uur) nog om een plek in de finales.

Liesette Bruinsma tekende protest aan tegen de race waarin ze vierde werd - ANP

Bij het zwemmen plaatste Marc Evers zich voor de finale later vandaag (10.21 uur) op de 100 meter schoolslag. In de heats tikte hij als derde aan. De finale van de 50 meter vrije slag (S11), die vrijdag werd gezwommen, wordt om 12.18 uur overgezwommen. Dat is besloten na het toegekende protest van Liesette Bruinsma. De Nederlandse werd tijdens haar race te veel gehinderd door de Chinese zwemster Li Guizhi, die als tweede aantikte. Tennistoernooi In het rolstoeltennistoernooi beginnen Sam Schroder en Niels Vink bij de quads aan hun halve finales in het dubbelspel. Ze zijn de vierde partij op baan één, maar moeten nog afwachten hoe laat ze aan mogen treden. Vanwege de aanhoudende hitte in Tokio worden de wedstrijden uitgesteld. Ook voor Diede de Groot en Aniek van Koot begint het dubbeltoernooi, zij stromen in in de kwartfinales en nemen het op tegen de Russinnen Ljoedmila Boebnova en Viktoria Lvova. Nederland is goed vertegenwoordigd bij het rolstoeltennis want Maikel Scheffers begint (mits geen verder oponthoud door de hitte) om 08.30 uur Nederlandse tijd aan zijn partij in de tweede ronde van het enkelspel. Ruben Spaargaren gaat op dezelfde tijd, maar op een andere baan, ook de strijd aan in de tweede ronde. Beide spelers komen later op de dag nog in actie in het dubbelspel. Scheffers met Tom Egberink en Spaargaren met Carlos Anker.