Vissersboot met 539 migranten van zee gehaald bij Lampedusa

Italiaanse patrouilleschepen hebben voor de kust van het eiland Lampedusa een stuurloze boot met 539 migranten aangetroffen. De opvarenden zijn naar het opvangcentrum op het eiland gebracht.

De vondst werd gisteren gedaan, op zo'n 15 kilometer van de kust. De vissersboot was overvol en dobberde stuurloos rond, melden Italiaanse media. Onder de 539 opvarenden zijn zeker 29 minderjarigen.

De opvarenden komen overwegend uit Noord- en West-Afrika, maar ook uit Bangladesh en Syrië. Volgens een dokter van Artsen Zonder Grenzen lijkt het erop dat zeker twintig van hen zijn mishandeld in Libië, waar mensensmokkelaars geld verdienen aan mensen die de Middellandse Zee willen oversteken.

Op Lampedusa komen met grote regelmaat bootmigranten aan, maar zelden zijn het er zo veel in één keer. In het opvangcentrum op het eiland is plaats voor een kleine 300 mensen. Na de komst van de migranten van gisteren zitten er vijf keer zo veel.