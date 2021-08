Wekdienst 29/8: Verstappen start vanaf pole in België • Bijeenkomst Afghanistan-veteranen

Wekdienst - ANP / NOS

Goedemorgen! Vandaag begint Max Verstappen vanaf polepositie in de grand prix van België. En het Nederlands Veteranen-instituut organiseert een bijeenkomst voor militairen die in Afghanistan hebben gediend. We beginnen met weer: de dag start met veel bewolking. Er valt vooral in de oostelijke helft af en toe wat regen. In de loop van de middag wordt het vaker droog met soms wat zon. Het wordt een graad of 19. Morgen is er meer ruimte voor de zon en wordt het warmer.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het Nederlands Veteranen-instituut organiseert in Doorn een bijeenkomst voor militairen die in Afghanistan hebben gediend. Het instituut merkt dat Afghanistan-veteranen in deze tijd veel behoefte hebben om met elkaar te praten.

Max Verstappen start vanaf de eerste positie in de grand prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps troefde hij iedereen af in de kwalificatie. De race begint om 15.00 uur en is live te volgen op NOS.nl.

De vijftiende etappe van Vuelta wordt gereden: een bergrit van bijna 200 kilometer met twee beklimmingen van de eerste categorie. De livestream begint om 14.45 uur op NOS.nl.

De Duitse kandidaat-bondskanseliers Armin Laschet (CDU/CSU), Olaf Scholz (SPD) en Annalena Baerbock (Groenen) zijn in aanloop naar de parlementsverkiezingen van 26 september te zien in een tv-debat, om 20.15 uur op de Duitse zender RTL.

Op de Paralympische Spelen staan de rolstoelbasketballers in de laatste groepswedstrijd tegen Spanje. Wat heb je gemist? De laatste Britse militairen in Afghanistan hebben het land verlaten. Daarmee is na twintig jaar een einde gekomen aan de militaire aanwezigheid van de Britten in het land. Gisteren vertrok al de laatste Britse evacuatievlucht voor burgers. De Britten hebben sinds half augustus zo'n 15.000 mensen geëvacueerd, onder wie ruim 2100 kinderen. Volgens de bevelhebber van het Britse leger zijn vele honderden Afghanen die in aanmerking kwamen voor evacuatie in het land achtergebleven. De Verenigde Staten zijn nog wel actief op de luchthaven in Kabul; zij willen uiterlijk dinsdag materieel en manschappen hebben uitgevlogen.

Ander nieuws uit de nacht: Tienduizenden mensen in de VS op de vlucht voor orkaan Ida: de orkaan ligt nu boven de Golf van Mexico en komt naar verwachting in de nacht naar maandag aan land in Louisiana. De weerdiensten verwachten dat Ida kan uitgroeien tot een orkaan van categorie 4 (op een schaal van 5).

Natuurmonumenten ziet meer planten en dieren op Marker Wadden: biologen telden zo'n 400 soorten vogels, planten, vissen, insecten, zoogdieren en weekdieren. Dat is meer dan in vorige jaren.

Plat prolongeert paralympische titel op triatlon: de Nederlander liet de concurrentie ver achter zich. Hoe deed de rest van de paralympische ploeg het, en wat kun je verder verwachten? Je leest het in onze dagelijkse wekdienst vanuit Tokio. En dan nog even dit: Opnieuw is op een vlucht met evacués uit Afghanistan een baby geboren. Dat gebeurde ergens in de lucht boven het Arabisch schiereiland, in een vliegtuig dat op weg was naar Engeland. Na de start in Dubai, waar de ouders vanuit Afghanistan naartoe waren gebracht, begonnen de weeën en niet veel later kwam het meisje Havva ter wereld:

