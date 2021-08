Plat prolongeert paralympische titel op triatlon

Hij heeft nu een dag om bij te komen, voordat hij eerst de tijdrit en een dag later de wegrace in het handbiken afwerkt. Op de wegwedstrijd veroverde Plat in Rio de bronzen medaille.

Met het goud op de triatlon is het eerste doel van de ambitieuze Plat bereikt. Hij gaat in vier dagen op drie onderdelen voor paralympisch goud.

In mei spraken we met Jetze Plat over zijn doelen in Tokio en over trainen in coronatijd.