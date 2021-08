Real Madrid aan kop in Spanje na zege bij Real Betis

Ook in de tweede helft kreeg Benzema de eerste kans: zijn kopbal werd gestopt. De Fransman gaf later de voorzet, waaruit Dani Carvajal met een volley scoorde. Betis probeerde het daarna nog, maar pas in de extra tijd kreeg het een grote kans via Martín Montoya, wiens schot gestopt werd.

Sevilla speelt gelijk bij Elche

Zonder Luuk de Jong (niet bij de selectie), maar met Karim Rekik in de basis en Oussama Idrissi als invaller speelde Sevilla met 1-1 gelijk bij Elche CF. Enzo Roco opende de score voor de thuisploeg en Youssef En-Nesyri maakte nog voor rust de gelijkmaker.

Real Sociedad, op 16 september de eerste tegenstander van PSV in de Europa League, won door een goal van Ander Barrenetxea met 1-0 van Levante. Iñaki Williams bezorgde Athletic Club een 1-0 zege bij Celta. FC Barcelona speelt zondag thuis tegen Getafe en Atlético Madrid ontvangt Villarreal.