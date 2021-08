Derde nederlaag op rij voor PEC in Tilburg

PEC Zwolle staat na drie wedstrijden nog steeds met lege handen. In Tilburg verloor de hekkensluiter met 1-0 van Willem II. De ploeg van Art Langeler heeft dit seizoen nog geen punt gepakt en nog geen enkele keer gescoord.

Tot overmaat van ramp voor Zwolle-fans pakte Go Ahead Eagles zaterdagavond wel de eerste punten. Het is dus voorlopig niet het seizoen van PEC en in Tilburg kreeg de ploeg opnieuw met tegenslag te maken.

Pelle Clement moest halverwege de eerste helft geblesseerd van het veld. Vorige week moest trainer Art Langeler ook al voor de rust noodgedwongen wisselen door een blessure bij Mustafa Saymak.

Beide ploegen zochten de aanval, maar dat leverde in de eerste helft weinig spektakel op. Een van de ballenjongens wist daardoor de show te stelen: