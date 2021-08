PSV spoelt in spektakelstuk tegen FC Groningen Champions League-kater weg

Bekijk de samenvatting van PSV - FC Groningen - NOS

PSV heeft zaterdagavond in de eredivisie afgerekend met FC Groningen. De Eindhovenaren stonden in eigen huis na twintig minuten met 1-2 achter, maar bogen die achterstand om in een 5-2 overwinning. Vier dagen na de pijnlijke uitschakeling tegen Benfica in de play-offs van de Champions League koos trainer Roger Schmidt ervoor om zijn elftal zoveel mogelijk te laten staan. Alleen Jordan Teze kwam erin voor Philipp Mwene en Armando Obispo verving Olivier Boscagli. PSV was er op gebrand om de kater van dinsdag weg te spoelen en begon gretig aan de wedstrijd. De man in vorm Cody Gakpo sloeg in de zevende minuut al toe. De aanvaller trok naar binnen en schoot de bal met een fantastische uithaal via de binnenkant van de paal achter de kansloze doelman Peter Leeuwenburgh.

Luuk de Jong komt dit jaar niet naar PSV, zo maakte trainer Roger Schmidt zaterdag duidelijk. PSV had interesse in de spits om de selectie te versterken en was er met Sevilla mogelijk uitgekomen over een overgang op huurbasis. Maar de 31-jarige De Jong zag een terugkeer naar de club waarvoor hij van 2014 tot 2019 speelde, zelf niet zitten. Ook liet de Duitse trainer nogmaals weten dat Mohamed Ihattaren na 1 september geen deel meer uitmaakt van de selectie van PSV. De middenvelder heeft nog tot en met dinsdag om de club te verlaten.

FC Groningen had niets in de melk te brokkelen in de beginfase, maar kwam uit het niets toch weer snel langszij. Via de ongelukkige Ibrahim Sangaré eindigde de bal bij Cyril Ngonge. De Belgische aanvaller aarzelde niet en schoot de bal achter doelman Joël Drommel. Diezelfde Ngonge maakte drie minuten later ook zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Linksback Gabriel Gudmundsson, die in deze wedstrijd veel gevaar stichtte vanaf de linkerkant, trok voor en de bal kwam wederom via een PSV-verdediger uiteindelijk voor de voeten van Ngonge, die met twee goals in het Philips Stadion in de voetsporen van ploeggenoot Michael de Leeuw trad.

Lang konden de Groningers, die scherp counterden tegen PSV, echter niet genieten van hun voorsprong. Mohamed El Hankouri dacht de bal uit een hoekschop terug te spelen op zijn doelman Leeuwenburgh, maar hij kopte klungelig de 2-2 in eigen doel. PSV ijzersterk uit hoekschoppen In de zesde minuut van de blessuretijd kwam PSV weer aan de leiding. Opnieuw scoorden de Eindhovenaren uit een hoekschop, maar deze keer was het PSV'er André Ramalho die de bal snoeihard binnenkopte. Voor PSV was het dit seizoen alweer het vierde doelpunt uit een hoekschop, één meer dan het gehele vorige seizoen.

Eran Zahavi maakt de 4-2 tegen FC groningen - Pro Shots