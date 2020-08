Twee coronagevallen bij Atlético met kwartfinales Champions League op komst

Atlético Madrid is een dag voor vertrek naar Lissabon voor het vervolg in de Champions League opgeschrikt door twee coronagevallen. Twee personen uit de selectie/staf hebben positief getest op het coronavirus. De club noemt geen namen.

De twee positief geteste personen zijn inmiddels in thuisisolatie gegaan. De gehele selectie en staf van Atlético zullen opnieuw worden getest alvorens kan worden afgereisd naar Portugal.

Volgens planning zou Atlético maandag in het vliegtuig naar Lissabon stappen voor het vervolg van de Champions League. Die reisplanning gaat nu op de schop. RB Leipzig is donderdag in de kwartfinales de tegenstander.