Go Ahead Eagles wint van Sparta en boekt eerste zege van het seizoen

Go Ahead Eagles heeft zijn eerste overwinning van dit eredivisieseizoen geboekt. De ploeg van trainer Kees van Wonderen was met 2-0 te sterk voor Sparta, dat nog altijd wacht op de eerste zege.

Hoewel Sparta beter begon aan de wedstrijd in Deventer, was het Go Ahead dat op voorsprong kwam in eigen huis. Michaël Heylen haalde Isac Lidberg onderuit en zag de scheidsrechter naar de penaltystip wijzen.